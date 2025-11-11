García Harfuch Informa Plan para Acabar con Extorsiones desde Cárceles Federales

Durante la conferencia matutina de hoy, 11 de noviembre de 2025, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno Federal detalló información en materia de seguridad.

En ese sentido, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), resaltó la disminución en los índices de homicidios dolosos y extorsiones en el país.

Video: García Harfuch Informa Detención de 20 Personas en Tabasco, Incluyendo Policías y un Líder Criminal

De acuerdo con el informe del Gobierno Federal, de septiembre de 2024 a octubre de 2025 el promedio diario de homicidios dolosos se redujo en un 37%, comparado con las cifras registradas en septiembre del año pasado. En octubre de 2025, el promedio nacional fue de 54.5 homicidios dolosos por día, lo que representa uno de los niveles más bajos de los últimos años.

En cuanto al delito de extorsión, hubo una reducción del 14% en el promedio diario luego de la implementación de la Estrategia Nacional. Cabe señalar que 12 centros penitenciarios concentran 56% del total de líneas telefónicas reportadas para extorsionar.

En la Conferencia del Pueblo, la secretaria ejecutiva del @SESNSP, @Maffiguer, dio a conocer el más reciente informe de incidencia delictiva, elaborado con datos de las 32 fiscalías estatales al 31 de octubre. El reporte refleja una disminución de la violencia, con 32 homicidios… pic.twitter.com/vOi3t6dSCo — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 11, 2025

Harfuch anuncia plan contra las extorsiones desde cárceles federales

García Harfuch destacó que desde el 6 de julio que fue implementada la Estrategia Nacional contra la Extorsión detectaron que en 12 centros penitenciarios se concentra el 12% de las líneas de extorsiones reportadas en el 089 y que para combatir esta situación implementaron lo siguiente:

Han bloqueado 33% de las líneas detectadas por medio del retiro y bloqueo de las antenas, mientras que en los primeros 3 meses de 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 3 de la CDMX.

y los 3 de la CDMX. Han llevado a cabo acciones de inteligencia conjuntas.

Revisión tecnológica.

Operativos de supervisión.

Bloqueos de señales.

Instalaron inhibidores de señal, sensores de movimiento, tecnología diversa en Centros Penitenciarios federales, así como sistemas de circuito cerrado.

Además, hizo énfasis en que se han bloqueado servicios 3G y 4G en San Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

Retiraron la antena en Altamira, Tamaulipas, y realizaron un cambio de antena en Matamoros.

Resultados en materia de seguridad

Del 1 de octubre a la fecha se llevaron a cabo estas acciones:

3,700 detenidos por delitos de alto impacto.

Casi 300 toneladas de droga.

4 millones de pastillas de fentanilo.

Más de 18 mil armas.

1,614 narcolaboratorios.

