Estados Unidos Pide Activar Mecanismo del T-MEC contra Trato Preferencial a Pemex y CFE

Legisladores de Estados Unidos pidieron activar medidas del T-MEC porque señalaron que tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tienen un trato preferencial.

Este panel de resolución de disputas contempla que cumplan con sus obligaciones energéticas, por lo que llevarán a cabo una investigación.

En un comunicado pidieron que "México cumpla con ciertas obligaciones en virtud del T-MEC con respecto a ciertas acciones emprendidas por México que favorecen a su empresa eléctrica estatal y a su empresa petrolera estatal".

Con la propuesta llamada Ley Mexicana de Cumplimiento del Comercio de Energía, impulsada por los representantes Carol Miller (republicana) y el demócrata Henry Cuellar, con el respaldo de varios legisladores del 119º Congreso, buscan exigir que el representante comercial de Estados Unidos adopte medidas para garantizar que México cumpla sus compromisos energéticos dentro del T-MEC.

