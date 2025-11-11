Explota Camión con Tanques de Gas en Mexicali; Vecinos Pensaron que Era un Temblor
Vecinos reportaron al menos dos fuertes explosiones que se escucharon a varias cuadras de distancia; autoridades mantienen acordonada la zona mientras sofocan el fuego
Se registraron fuertes explosiones de al menos dos tanques de gas a la altura de Héctor Terán Terán cruce con Anáhuac en el municipio de Mexicali. El siniestro provocó alarma entre los vecinos, quienes reportaron dos detonaciones consecutivas y una llamarada visible a varios metros de altura.
Camión de gas se incendia y provoca explosiones
De acuerdo con testigos, las explosiones se escucharon con tal fuerza que al menos a ocho cuadras de distancia se sintió el estruendo, lo que generó confusión inicial ante la posibilidad de que se tratara de un sismo.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Tijuana acudieron al lugar donde trabajan cuatro camiones y más de 20 elementos de bomberos, quienes continúan laborando para controlar el fuego. Hasta el momento, no se ha confirmado si hay personas lesionadas, aunque se reporta que el vehículo involucrado, presuntamente el que transportaba los tanques, permanece frente a una vivienda afectada por las llamas.
Paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil también se encuentran en el sitio brindando apoyo y asegurando la zona, mientras las autoridades mantienen cerrada la vialidad principal para permitir las labores de emergencia.
El área permanece acordonada y bajo monitoreo, ya que aún hay riesgo por otros tanques que continúan encendidos, según informaron los bomberos en el lugar.
