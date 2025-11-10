Desaparece Silvia Covarrubias, Exdelegada de La Misión; Fue Vista por Última Vez en Ensenada, BC

La Fiscalía de Baja California emitió una ficha de búsqueda para localizar a Silvia Covarrubias Vázquez, de 51 años de edad, exdelegada de La Misión, quien fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2025 en la colonia Las Arboledas, en Ensenada. De acuerdo con la información oficial, la mujer viajaba a bordo de una camioneta color blanco cuando se perdió contacto con ella.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero. Según la Fiscalía, familiares y conocidos reportaron su desaparición luego de no lograr comunicarse con ella desde el sábado por la tarde.

¿Cómo luce la exdelegada desaparecida en Ensenada?

La institución detalló las características físicas de la mujer, con el objetivo de facilitar su identificación:

Complexión regular

Tez blanca

Cabello lacio, teñido de rubio

Cejas delgadas

Ojos medianos, color café oscuro

Nariz mediana

Boca mediana, labios delgados

En el momento de su desaparición, Silvia Covarrubias Vázquez vestía camisa blanca, saco azul cielo, pantalón de mezclilla azul marino, mocasines azul fuerte y una bolsa color rosa claro. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer su paradero y confirmar las circunstancias en que fue vista por última vez.

Las autoridades han puesto a disposición de la población los números 911 y 089 para recibir reportes o denuncias anónimas que aporten información útil. La colaboración ciudadana, indicó la FGE, resulta ser la parte más importante para agilizar la búsqueda.

¿Hasta cuándo Silvia Covarrubias fue delegada de La Misión?

Silvia Covarrubias Vázquez se desempeñó como delegada de La Misión hasta octubre de 2025, cargo en el que se mantuvo vinculada con distintas actividades comunitarias de la zona norte de Ensenada.

La Fiscalía General del Estado realizó un llamado a la comunidad para ayudar a localizar a Silvia Covarrubias Vázquez, exdelegada de La Misión, y recordó que cualquier información verificada será tratada con confidencialidad y podrá ser determinante para dar con su paradero.

