Junior H se Presenta de Madrugada en Tijuana Tras Retraso de 6 Horas Debido a Neblina

El concierto de Junior H en Tijuana, previsto para la noche del domingo en la explanada del Estadio Caliente, terminó en una jornada de reclamos y descontento generalizado luego de un retraso de más de seis horas.

Miles de fanáticos que acudieron al concierto esperaron sin información precisa sobre el inicio del espectáculo, mientras en redes sociales comenzaron a circular videos y comentarios señalando falta de organización y deficiencias en la logística.

Vuelo tuvo que ser desviado debido a condiciones climáticas

De acuerdo con los organizadores, el avión que transportaba al cantante fue desviado hacia Mexicali debido a la intensa niebla que cubría Tijuana, lo que impidió su aterrizaje a tiempo. Junior H tuvo que trasladarse por carretera desde Mexicali, prolongando aún más su llegada al recinto.

Durante las horas de espera, los asistentes permanecieron en el lugar sin recibir información clara sobre la situación. Algunos reportaron que el acceso a bebidas y alimentos fue limitado, mientras que otros señalaron la falta de comunicación del equipo de producción.

Finalmente, el artista Junior H subió al escenario alrededor de las tres de la mañana de este lunes, ofreciendo un espectáculo que se extendió hasta las seis, ante un público visiblemente cansado pero que, en su mayoría, permaneció hasta el final.

Al concluir su presentación, Junior H agradeció el apoyo de los fanáticos que resistieron la larga espera, sin embargo, el retraso dejó un ambiente de inconformidad y críticas por la caótica logística del evento.

