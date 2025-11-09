A 31 Años del Crimen en Lomas Taurinas, Tijuana; Así Fue el Ataque de Luis Donaldo Colosio

El 23 de marzo de 1994, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue asesinado durante un acto de campaña en la colonia Lomas Taurinas, una de las zonas más populares y marginadas de la ciudad de Tijuana.

Nota relacionada: Detienen a Ex agente del Cisen como Presunto Segundo Tirador de Luis Donaldo Colosio

¿Cómo fue el ataque de Luis Donaldo Colosio?

Ese día, Luis Donaldo Colosio arribó al aeropuerto Abelardo L. Rodríguez alrededor de las 16:05 horas y se trasladó directamente al lugar del evento, conocido como el “Acto de Unidad”, donde unas cuatro mil personas se congregaron para escucharlo. El mitin se llevó a cabo sobre una explanada en pendiente, con un templete improvisado montado en una camioneta.

Tras varios discursos locales, el candidato tomó la palabra para cerrar el acto. Minutos después de finalizar su mensaje, descendió del estrado y comenzó a saludar a los asistentes mientras caminaba hacia su vehículo.

A las 17:12 horas, un hombre logró romper el cerco de seguridad y disparó impactando a Luis Donaldo Colosio en la cabeza y el abdomen. El agresor fue detenido en el lugar y posteriormente identificado como Mario Aburto Martínez, de 23 años, originario de Michoacán y residente de Tijuana.

Gravemente herido, el candidato fue trasladado de urgencia al Hospital General de Tijuana, donde ingresó inconsciente a las 17:20 horas. A pesar de los esfuerzos médicos, Luis Donaldo Colosio fue declarado sin vida a las 18:55 horas, a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas

Detienen a presunto segundo tirador en Tijuana

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Jorge Antonio "N", exagente del CISEN, señalado como el presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto ocurrió este sábado 8 de noviembre de 2025, a las 16:37 horas, en la colonia Los Reyes del municipio de Tijuana. El detenido fue trasladado a instalaciones de la FGR para su presentación ante las autoridades federales.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un comunicado oficial, pero la noticia reaviva uno de los casos más controvertidos y trascendentales en la historia política moderna de México.

Historias recomendadas:

APG