Balean a Pareja Dentro de su Vehículo en Ensenada; El Hombre Perdió la Vida

Se registró un ataque armado en la colonia Valle Verde, que dejó como saldo un hombre sin vida y una mujer lesionada la noche de este sábado.

De acuerdo con el reporte de la línea de emergencias C-5, el incidente ocurrió alrededor de las 20:25 horas, en la esquina de las calles Alisos y Constituyentes, donde se alertó sobre personas heridas por disparos de arma de fuego.

Un hombre sin vida y una mujer herida

Al llegar al sitio, los agentes localizaron un vehículo amarillo tipo sedán estacionado frente a un negocio de comida, con un hombre en el asiento del conductor que ya no presentaba signos vitales. Dentro del establecimiento, una mujer con una herida en la pierna izquierda fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de indicios balísticos y el procesamiento de la escena.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque. Hasta el momento, no se ha informado la identidad de las víctimas ni el posible móvil de la agresión.

