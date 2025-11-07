Mujer es Rescatada Tras Caer a Un Pozo Profundo en Ensenada; fue Llevada al Hospital

Una mujer fue rescatada por elementos del Cuerpo de Bomberos de Ensenada tras caer a un pozo profundo en la zona de San Carlos, Parcela 54, la tarde del pasado jueves 6 de noviembre. El incidente fue reportado a las 18:50 horas a través de la línea de emergencias C-5, lo que permitió una rápida movilización de los cuerpos de rescate hacia el sitio.

¿Cómo fue el rescate de la mujer que cayó dentro de un pozo en Ensenada?

De acuerdo con el reporte oficial, el aviso indicaba que una persona había sufrido una caída dentro de un lugar de difícil acceso, por lo que fue necesario el despliegue de unidades especializadas para realizar maniobras de rescate vertical y garantizar la extracción segura de la víctima.

Al llegar al punto señalado, los equipos de emergencia confirmaron que se trataba de una mujer que había caído a un pozo de considerable profundidad, situación que representaba un riesgo tanto por la falta de oxígeno como por la dificultad del terreno. Los bomberos iniciaron las labores de rescate con equipo de cuerdas y herramientas de apoyo para descender al interior del pozo.

El procedimiento se realizó con precaución, debido a las condiciones del lugar para evitar un nuevo colapso o caída de material. Los rescatistas trabajaron por varios minutos hasta lograr el ascenso controlado de la mujer, quien fue asegurada y puesta a salvo por el personal en superficie.

La mujer fue llevada al hospital tras ser rescatada del pozo

Una vez fuera del pozo, la víctima fue atendida por paramédicos en el sitio para valorar su condición física. Posteriormente, se determinó su traslado al Hospital General de Ensenada, donde recibiría atención médica especializada tras el incidente.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones en zonas rurales o con pozos abiertos, y a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911, a fin de prevenir accidentes similares en la región.

