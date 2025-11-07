Evacuan a Cerca de 20 Personas por Fuga de Gas en Zona Centro de Tijuana

Una fuga de gas registrada en la intersección de la calle 5ta y avenida Francisco I. Madero en la zona Centro de Tijuana, movilizó esta mañana a los cuerpos de emergencia.

Evacuan cerca de 20 personas

De acuerdo con información del área de comunicación de Bomberos, la fuga se originó por una tubería vieja. Sin embargo, fue rápidamente controlada y no representó una situación de riesgo mayor.

El incidente fue atendido por cinco elementos de la Estación Central, quedando el área a cargo de la compañía de gas para su reparación.

Protección Civil informó que alrededor de 20 personas, principalmente transeúntes, fueron evacuadas de manera preventiva mientras se realizaban las labores de control.

En el sitio también estuvo presente la Guardia Nacional, quien supervisó la zona para garantizar la seguridad durante las maniobras.

Información Emilia Silva