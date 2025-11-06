Roban Patrulla de Policía en Mexicali y Desatan Persecución; Hay Un Detenido

Un hombre fue detenido tras una persecución policial en Mexicali luego de que presuntamente robara una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) durante la madrugada de este jueves 6 de noviembre, según informó la corporación local. En el operativo participaron también elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), quienes brindaron apoyo en la detención.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:10 horas, cuando un agente de tránsito acudió a atender un accidente vial sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura del Instituto Tecnológico de Mexicali. Mientras el oficial se encontraba fuera de su patrulla un individuo aprovechó el momento para abordarla y huir del lugar, iniciándose así una persecución.

El reporte señala que varias unidades de la DSPM y la FESC se sumaron al operativo para interceptar al conductor, quien condujo la patrulla robada a alta velocidad por distintas vialidades de la ciudad, generando una amplia movilización policial durante la madrugada.

Varias unidades resultaron dañadas durante la persecución

Durante la intervención, tres unidades de la DSPM y una de la FESC resultaron dañadas por colisión, además de que dos agentes municipales y un elemento estatal sufrieron lesiones leves derivadas de los percances ocurridos durante la persecución.

Tras varios minutos de seguimiento, el presunto responsable ingresó a la colonia Bellavista, donde fue finalmente acorralado en el cruce de las calles Del Salto y Camelias, lugar donde los agentes lograron detenerlo sin que se reportaran más personas heridas.

El detenido fue identificado como Cristian "N", de 35 años de edad, quien fue trasladado a la comandancia central de la Policía Municipal para su certificación médica y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

