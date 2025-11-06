Agente de FESC es Asesinado a Balazos Afuera de Domicilio en Tijuana; Esto se Sabe

Un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana fue asesinado a balazos la tarde de este jueves 6 de noviembre mientras se encontraba afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Idesia, en la colonia Florido I y II sección, en Tijuana. De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió alrededor del mediodía, cuando sujetos armados abrieron fuego en contra del elemento.

Al lugar acudieron los primeros respondientes, quienes confirmaron que la víctima, un hombre de 40 años, ya no contaba con signos vitales al momento de su arribo. La zona fue acordonada por las autoridades para iniciar las diligencias correspondientes y recabar indicios sobre el homicidio.

Información en proceso...

RCP