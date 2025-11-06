Anuncian Rehabilitación de Tubería en Tijuana ¿Habrá Corte de Agua?

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) iniciará el próximo 10 de noviembre una obra emergente de rehabilitación en el Acueducto Florido–Aguaje, con el objetivo de instalar un nuevo tramo de tubería que garantice el funcionamiento del sistema que abastece de agua potable a gran parte de Tijuana. Los trabajos se desarrollarán sobre el bulevar Díaz Ordaz, a la altura del acceso a Lomas de la Presa, y se realizarán de forma continua las 24 horas del día para reducir el impacto vial y acelerar su conclusión.

¿Se suspenderá el suministro de agua en Tijuana?

El proyecto consiste en la introducción de 313 metros lineales de tubería de 54 pulgadas de diámetro, que sustituirá parte de la infraestructura existente. La CESPT informó que no se suspenderá el suministro de agua potable durante el desarrollo de los trabajos, ya que la red actual seguirá en operación mientras se instala la nueva.

De acuerdo con el director general de la dependencia, Jesús García Castro, la obra se ejecutará en tres etapas y se prevé que concluya en la segunda semana de diciembre. La ejecución continua busca minimizar los tiempos y garantizar la estabilidad del acueducto.

Cerrarán carriles en bulevar de Tijuana por rehabilitación de tubería

Como parte del operativo vial, se implementará un contraflujo sobre el bulevar Díaz Ordaz. Los carriles en sentido Centro–La Presa permanecerán cerrados mientras se desarrollen las labores, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar precauciones y atender los señalamientos preventivos instalados en la zona.

Una vez concluida la instalación del nuevo tramo, se programarán trabajos de interconexión con la red existente. La dependencia adelantó que la fecha exacta de conexión será informada con anticipación a la ciudadanía, con el fin de evitar afectaciones al suministro.

La necesidad de esta intervención surgió a raíz de una fuga registrada el pasado 9 de septiembre, en el kilómetro 9+450 del acueducto, provocada por el colapso de un tramo de tubería que cumplió su vida útil después de 40 años de operación.

