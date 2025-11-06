Baja California Vive Alto Estrés Hídrico; Buscan Evitar Cortes de Agua y Tandeos en Municipios

El nivel de estrés hídrico en Baja California es considerado alto debido a la falta de fuentes de abastecimiento de agua que sean continuas e independientes. Así lo señaló Eduardo Sánchez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, Sección Baja California, quien advirtió que el estado depende prácticamente de una sola fuente de suministro.

Te podría interesar: Rescatan a Hombre en Tijuana que Intentó Cruzar Nadando el Muro Fronterizo

De acuerdo con el especialista, aunque existen proyectos como la planta desaladora de Rosarito, aún se requieren más acciones y estrategias que garanticen el acceso sostenible al vital líquido en todos los municipios del estado.

Traemos agua de otra cuenca en Estados Unidos y si cortáramos ese flujo, nos quedaríamos con menos del 5% de lo que tenemos hoy. Eso significa que dependemos de una sola fuente de agua prácticamente

Eduardo Sánchez, Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica

El experto resaltó que esta dependencia coloca a Baja California en una situación de vulnerabilidad ante factores externos, por lo que consideró urgente fortalecer las fuentes locales de abastecimiento y promover un uso más eficiente del recurso.

Entre la población, las campañas de concientización sobre el cuidado del agua han sido constantes; sin embargo, persisten prácticas de desperdicio.

Las necesidades hídricas también varían en cada región del estado: mientras que en la Zona Costa, particularmente en Tijuana, Ensenada y Rosarito, el reto principal es evitar los tandeos y cortes, en el Valle de Mexicali se prioriza la distribución hacia el sector agrícola.

El crecimiento de las ciudades en el Valle de Mexicali es menor, pero el tema agrícola es crítico. Es importante que haya agua suficiente para esa zona, que se use de manera eficiente y que el excedente pueda destinarse a la Zona Costa, que sigue creciendo

Eduardo Sánchez, Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica

Eduardo Sánchez subrayó que la coordinación entre autoridades, organismos hidráulicos y sociedad civil será clave para reducir la presión sobre los sistemas de abasto y garantizar un manejo responsable del agua en Baja California.

Historias recomendadas:

Información Omar Marmolejo

APG