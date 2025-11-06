Corte de Agua en Playas de Rosarito Hoy; ¿Qué Colonias Son las Afectadas y Cuándo Regresa?

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que una falla en el equipo de bombeo del Tanque #3 de Playas de Rosarito provocó la suspensión temporal del suministro de agua potable en diversas colonias del municipio.

¿Qué colonias son las afectadas?

Entre las zonas afectadas se encuentran :

Constitución, Constitución Ampliación

Cañón Cordero, Benito Juárez Ampliación

Carlos Salinas de Gortari, Chula Vista Rosarito

Lucio Blanco

Lucio Blanco Ampliación

Crosthwhite

De acuerdo con CESPT, personal técnico ya trabaja en la reparación de la avería, la cual se estima quedará resuelta en un lapso de 24 horas, para posteriormente iniciar el proceso de recuperación del servicio durante el día de mañana, viernes 7 de noviembre.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) pidió comprensión a los usuarios y exhortó a la población a hacer un uso racional del agua mientras concluyen los trabajos.

