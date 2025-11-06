Reportan Disminución de Contaminantes en Mexicali; Se Levanta Alerta Ambiental
Los nuevos reportes del monitoreo ambiental muestran niveles más estables de aire en Mexicali
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado informó que este miércoles 6 de noviembre de 2025, a las 11:00 horas, se desactivó la fase de alerta por muy mala calidad del aire en la ciudad de Mexicali.
Desactivan alerta por muy mala calidad del aire
La medida fue levantada tras observarse una mejora significativa en los niveles de contaminación, específicamente en las concentraciones del material particulado PM10, responsable de la activación de la alerta en días anteriores.
De acuerdo con los recientes datos del sistema de monitoreo ambiental, los indicadores reflejan una disminución notable en los niveles de partículas suspendidas, lo que permitió regresar a parámetros considerados aceptables para la salud pública.
Autoridades ambientales recordaron que la vigilancia constante de los contaminantes atmosféricos es esencial para prevenir afectaciones respiratorias, sobre todo en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
