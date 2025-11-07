Vinculan a Proceso a Yuan “N” por Feminicidio de Melanie Joselin en Mexicali; Esto se Sabe

El Juez de Control determinó la vinculación a proceso de Yuan “N”, de 32 años de edad, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Melanie Joselin, ocurrido el pasado 31 de octubre en el fraccionamiento Valle de las Misiones en el Municipio de Mexicali.

Durante la audiencia, la madre de la víctima describió al imputado como un hombre controlador, celoso y violento, quien constantemente aislaba a su hija de sus amistades, le retiraba sus tarjetas bancarias y mostraba conductas de dominio extremo. Este testimonio fue determinante para la decisión judicial.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la noche del crimen Melanie llegó a su domicilio a bordo de un taxi, cuando fue interceptada por Yuan “N”, quien presuntamente la atacó con un cuchillo en el patio de la vivienda. Las lesiones en el cuello y el rostro resultaron fatales.

Vecino presenció el ataque

Un vecino fue quien presenció parte del ataque y alertó a las autoridades. La madre de Melanie, que se encontraba en el interior de la vivienda, relató haber sentido una presencia extraña en la casa antes de descubrir la tragedia. Contó que el agresor se escondía detrás del televisor y le mintió sobre el paradero de su hija, asegurando que “se había quedado con unas amigas”, poco antes de que la policía confirmara el asesinato.

Entre las pruebas integradas al expediente se encuentran vestimentas con manchas de sangre, el arma homicida y declaraciones de testigos presenciales, aunque el Ministerio Público adelantó que aún faltan evidencias por incorporar a la investigación.

El acusado permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras se establece un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

