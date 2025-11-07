Persecución en Mexicali Termina con Un Choque y Tres Jóvenes Detenidos; Esto Pasó

Tres jóvenes fueron detenidos por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali tras protagonizar una persecución que terminó en un choque vehicular en el fraccionamiento Villas del Palmar. El incidente ocurrió la noche del jueves 6 de noviembre, luego de que los oficiales intentaran detener un vehículo negro, con placas de Arizona, cuyos ocupantes se negaron a acatar las indicaciones de la autoridad.

Nota relacionada: Hombre Inicia Persecución y Termina Chocando Contra una Patrulla de Policía en Tijuana

Los jóvenes huyeron de los Policías tras pedirles que se detuvieran

De acuerdo con el informe oficial, los hechos se registraron alrededor de las 20:10 horas, cuando Policías Municipales realizaban un recorrido de vigilancia en la zona. Durante el patrullaje, los agentes detectaron el automóvil en circulación y notaron que su conductor aceleró repentinamente al percatarse de la presencia de las unidades policiales.

Los oficiales le marcaron el alto con código y sirena sobre el bulevar Adolfo López Mateos y la calzada Independencia, en la colonia Ferrocarril, donde viajaban tres personas: dos hombres y una mujer. Sin embargo, el conductor ignoró las señales de detención y emprendió la huida, dando inicio a una persecución por distintas vialidades del oriente de la ciudad.

Nota relacionada: Cuatro Menores Vuelcan y Caen en Canal tras una Persecución con la Policía en Tijuana

La persecución terminó luego de que chocaron con otro vehículo

La movilización concluyó en el cruce de las calles Novena y Palmira, donde el vehículo perseguido chocó contra un automóvil color guinda, provocándole daños materiales en la defensa frontal. Tras el choque, las unidades policiales lograron cerrar el paso a los tripulantes y realizar su detención inmediata.

El conductor fue identificado como Aldo Jahel "N", de 23 años de edad, mientras que sus acompañantes fueron Luis Gustavo "N", de 21, y Jessica Yamilet "N", de 22 años. Los tres fueron asegurados por su presunta responsabilidad en el delito de daños a propiedad ajena.

Tras su arresto, los jóvenes fueron trasladados a la comandancia central de la Policía Municipal, donde se elaboró el informe correspondiente y se procedió a su puesta a disposición ante las autoridades competentes para determinar su situación legal.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores

RCP