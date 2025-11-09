Supuesta Volcadura con Más de 40 Lesionados en Ensenada Resulta Falso Reporte

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró este sábado en la zona del ejido Ajusco, en el área conocida como La Bocana, luego de que se reportara un presunto accidente a través del sistema C-5 en el municipio de Ensenada, Baja California.

De acuerdo con la información oficial, al sitio acudieron alrededor de 30 unidades de Bomberos, Policía Municipal, Cruz Roja, paramédicos voluntarios y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), quienes desplegaron un operativo de búsqueda por tierra y en zonas de difícil acceso.

Tras más de tres horas de rastreo, las autoridades informaron que no se localizó ningún vehículo ni personas lesionadas, por lo que el reporte fue declarado sin novedad.

Reporte de accidente resulta falso

La Dirección de Bomberos de Ensenada informó que a las 17:43 horas se recibió un aviso en la línea de C-5 sobre una volcadura con personas lesionadas en la zona del ejido Ajusco, camino al sitio conocido como La Bocana.

Según la información inicial, el reporte indicaba que un vehículo con aproximadamente 40 personas habría caído a un barranco y habría 20 personas sin vida, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Tras recorrer la zona por más de tres horas, no se hallaron indicios del supuesto accidente. Las autoridades municipales informaron que el operativo fue cerrado sin incidentes y exhortaron a la población a evitar difundir reportes no confirmados que puedan generar movilizaciones innecesarias.

Accidentes Vehiculares, la Principal Causa de Rescates por Bomberos

Información Patricia Lafarga

