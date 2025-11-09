Atropellan a Niño de 3 Años y Pierde la Vida en Tijuana; Detienen a Responsable

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó la detención del presunto responsable del atropellamiento de un menor de tres años, ocurrido el pasado sábado 8 de noviembre en la colonia Infonavit Presidentes del municipio de Tijuana, Baja California.

Menor atropellado perdió la vida

El incidente se registró a la altura del mercado sobre ruedas, cuando un vehículo tipo pick up impactó al niño, provocándole heridas graves. Elementos municipales acudieron al sitio tras recibir el reporte a través de la línea de emergencia 9-1-1, brindando apoyo inmediato y solicitando la intervención de paramédicos y del cuerpo de Bomberos de Tijuana.

A pesar de los esfuerzos médicos para salvar su vida, el menor falleció en el hospital a causa de las lesiones ocasionadas por el impacto.

El conductor fue asegurado en el lugar por agentes municipales y puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, la cual determinará su situación legal e integrará las investigaciones necesarias para esclarecer el caso y establecer responsabilidades.

Ante esta situación, la SSPCM exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad vial y a mantener una estrecha vigilancia sobre los menores en espacios públicos, especialmente en zonas con alta afluencia vehicular.

