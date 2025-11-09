Detienen a Presunto Segundo Tirador de Luis Donaldo Colosio

Jorge Antonio "N", presunto segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio, fue detenido en Tijuana, por elementos de la Policía Federal Ministerial. El excandidato del PRI a la presidencia de México, el dia 23 de Marzo de 1994 en Lomas Taurinas.

El ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) fue capturado el sábado 8 dd noviembre 2025 en la colonia Los Reyes, entre las calles Rey Carlos y Rey Baltazar.

Según la investigación de ese momento, Jorge Antonio se encontraba a un costado del entonces candidato presidencial el día de su asesinato, se le encontró sangre en su chamarra y plomo en sus manos, además de que dio positivo a una prueba de rodizonato, lo que indicó que pudo haber accionado su arma de fuego.

Existen pruebas en contra de presunto tirador

Según el Ministerio Público Federal, existen suficientes pruebas en contra del presunto segundo tirador de Luis Donaldo Colosio.

Con esta captura, suman dos las veces que ha sido detenido Jorge Antonio "N", la primera de ellas fue puesto en libertad por falta de pruebas.

En las próximas horas se definirá la situación jurídica del hoy detenido.

Con información de Bogdan Castillo

