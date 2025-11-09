Normalizar Relaciones con México es Prioridad para España, dice el Presidente Pedro Sánchez.

El presidente español Pedro Sánchez aseguró en un entrevista publicada este domingo 9 de noviembre que normalizar las relaciones con México es una prioridad para su gobierno, tras años de tensiones por el pasado colonial de España.

"La diplomacia exige, necesita, de una cierta discreción, pero puedo garantizar que para España es prioritaria la normalización de nuestras relaciones con un país que consideramos muy próximo en todas las dimensiones", dijo en una entrevista con el diario El País.

Sánchez reconoció los "claroscuros" de su historia compartida y subrayó que reconocerlos es clave para construir relaciones más sólidas.

El socialista destacó el apoyo de México a los exiliados españoles tras la guerra civil de 1936-1939, bajo el presidente Lázaro Cárdenas, que envió barcos para acoger y proteger a quienes huían del conflicto.

En los últimos años, las relaciones se han tensado por la demanda de México para que España se disculpe por los abusos de la época colonial.

En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI exigiendo una disculpa por la conquista española de México entre 1519 y 1521, y la posterior colonización.

España rechazó la solicitud y el rey no respondió públicamente.

La cuestión resurgió el mes pasado cuando la presidenta Claudia Sheinbaum renovó los llamados a una disculpa oficial.

El ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, respondió la semana pasada reconociendo el "dolor e injusticia" infligidos a los pueblos indígenas durante la conquista española de América.

Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy, y justo es lamentarlo. Porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla

Sus declaraciones son uno de los reconocimientos más claros por parte de un alto funcionario español del sufrimiento que padecieron las comunidades indígenas en América durante la época colonial.

Mesoamérica, una región que comprendía partes de México y Centroamérica, tenía una población estimada de entre 15 y 30 millones de personas cuando el conquistador Hernán Cortés llegó en 1519 con un ejército de varios cientos de hombres, trayendo caballos, espadas, armas de fuego y también la viruela.

Tras un siglo de batallas, masacres y epidemias, solo quedaba entre uno y dos millones de habitantes autóctonos.

