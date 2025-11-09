Autopista México Puebla: Restablecen Circulación Total Tras Casi 8 Horas por Explosión de Pipa.

La circulación en la Autopista México-Puebla quedó restablecida en su totalidad después de casi ocho horas, debido a que se registró la explosión e incendio de una pipa cargada con combustible en el kilómetro 48 de la vialidad.

A las 18:57 horas del sábado 8 de noviembre, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) reportó que se suspendió el tránsito vehicular en ambos sentidos por la volcadura del tractocamión.

Aunque la autopista fue abierta parcialmente en el transcurso de las horas siguientes, a medida que se controlaba la situación, no fue sino hasta la madrugada del domingo 9 de noviembre que quedó abierta totalmente.

Capufe reportó que ambos sentidos operaron de manera normal hasta las 2:51 horas de hoy, alrededor de 7 horas con 54 minutos después de su primer reporte por el percance, del que hasta el momento no se ha informado de víctimas y se desconoce el paradero del conductor.

"No se reportan personas lesionadas ni fallecidas", señaló Protección Civil del Estado de México, al tiempo que reportó que la pipa transportaba diésel.

En el transcurso de la atención a la emergencia, usuarios se quejaron de las horas que permanecían detenidos en la autopista, donde se generaron filas kilométricas, especialmente en dirección a la Ciudad de México.

"Apoyo en la libre, seguimos parados desde hace 6 horas y @GN_Carreteras no hace caso ni informa algo", publicó en X el usuario Kevin Navarro. Capufe le señaló que no operaba esa vialidad.

La cronología de las maniobras

A las 19:33 horas del 8 de noviembre, Capufe confirmó que la vialidad continuaba bloqueada y recomendó desvíos en Río Frío, en dirección a la Ciudad de México, y desde la Plaza de Cobro San Marcos hacia Chalco , rumbo a Puebla.

del 8 de noviembre, Capufe confirmó que la vialidad continuaba bloqueada y recomendó desvíos en Río Frío, en dirección a la Ciudad de México, y desde la hacia , rumbo a Puebla. A las 21:41 horas se permitió el paso parcial hacia Puebla, aunque los carriles hacia la capital permanecieron cerrados.

se permitió el paso parcial hacia Puebla, aunque los carriles hacia la capital permanecieron cerrados. Entre las 22:16 y 23:24 horas , la circulación volvió a interrumpirse por completo debido a las maniobras de retiro de la unidad siniestrada.

y , la circulación volvió a interrumpirse por completo debido a las maniobras de retiro de la unidad siniestrada. Ya entrada la madrugada del domingo 9 de noviembre, el tránsito comenzó a normalizarse.

A las 00:15 horas , Capufe informó que la circulación hacia Puebla se había restablecido, mientras que hacia la Ciudad de México persistía el cierre.

, Capufe informó que la circulación hacia Puebla se había restablecido, mientras que hacia la Ciudad de México persistía el cierre. A las 00:42 horas , el organismo anunció la reapertura parcial hacia la capital, aunque con reducción de carriles por las maniobras de limpieza.

, el organismo anunció la reapertura parcial hacia la capital, aunque con reducción de carriles por las maniobras de limpieza. A las 01:57 horas , la vialidad operaba con restricciones y bajo la supervisión de la Guardia Nacional.

, la vialidad operaba con restricciones y bajo la supervisión de la Guardia Nacional. A las 02:51 horas, Capufe confirmó el restablecimiento total de la circulación en ambos sentidos, tras haber sido atendido el accidente que paralizó la principal vía entre Puebla y la Ciudad de México.

¿Cómo fue la explosión de la pipa?

El accidente de una pipa con combustible en la autopista México-Puebla, a la altura de Ixtapaluca, provocó intensa movilización de servicios de emergencia, debido a que una enorme columna de humo fue visible desde distintos puntos del Valle de México.

Según los primeros reportes, la pipa era de doble remolque, por lo que al momento del incidente, una de las conocidas como “salchichas”, salió proyectada y cayó a una barranca con una profundidad de al menos 50 metros.

Debido al impacto, se registró un incendio en toda la vialidad del kilómetro 48 con destino a Puebla, por lo que tuvo que ser cerrada la circulación en ambos sentidos. Lo anterior, porque el combustible quedó regado en toda la zona, lo que implicaba un riesgo para las personas que se encontraran alrededor.

Buscan al conductor

Las unidades de emergencia de Bomberos de Ixtapaluca y Protección Civil, así como personal de Caminos y Puentes Federales, llevaron a cabo las maniobras de sofocación y posteriormente de enfriamiento y remoción de escombros, con la finalidad de que las llamas reavivaran.

Asimismo, un grupo de rescatistas comenzó con las tareas de búsqueda en la zona boscosa de la barranca. Lo anterior, porque la salchicha que salió proyectada era la principal, es decir, donde se encontraba la cabina.

Además, los testigos señalaron que esa parte de la unidad, al salir “volando”, también se llevó a un auto particular, aproximadamente 50 metros al fondo, donde se observaron llamas.

Por esta razón, los servicios de emergencia comenzaron con las maniobras para verificar si los datos proporcionados son correctos y al mismo tiempo dar con el paradero del chofer. Mientras tanto, se arrojó agua al sitio donde se vio fuego, pero las tareas se prolongaron durante la madrugada, debido a las dificultades del terreno.

