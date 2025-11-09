Hombre Cruza Desde EUA a Tijuana con Cuerpo Sin Vida de su Pareja: Esto se Sabe

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) detuvieron a un hombre en la colonia 10 de Mayo, tras localizar al interior de un vehículo a una persona sin vida, lo que derivó en una investigación binacional.

Hallazgo del cuerpo en vehículo

De acuerdo con el reporte oficial, agentes municipales atendieron un llamado recibido en la central de radio, en el que se informó sobre una persona inconsciente al interior de un vehículo estacionado en un domicilio de la colonia 10 de Mayo.

Al arribar al sitio, los oficiales fueron abordados por una mujer, quien señaló que su hijo, identificado como Erick “N”, de 44 años, había llegado momentos antes conduciendo un Dodge Charger color gris, mencionando que había tenido una fuerte discusión con su pareja sentimental.

Durante la inspección, los uniformados localizaron en el asiento del copiloto a una mujer que no respondía a los estímulos y presentaba signos de rigidez cadavérica, por lo que se procedió a la detención inmediata del presunto responsable, informándole el motivo de su aseguramiento y dando aviso a la autoridad competente.

El detenido confesó que el crimen ocurrió en Los Ángeles

Durante la intervención, el detenido manifestó que los hechos habrían ocurrido en la ciudad de Los Ángeles, California, donde presuntamente privó de la vida a su pareja sentimental, trasladando posteriormente el cuerpo hasta territorio mexicano.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM)destacó la pronta respuesta y actuación de los oficiales, quienes aseguraron la zona y notificaron a las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones y la coordinación con autoridades de Estados Unidos.

