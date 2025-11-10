Violencia en Mexicali: Registran Tres Personas Sin Vida Durante el Fin de Semana

Mexicali vivió un fin de semana marcado por la violencia, con tres hechos registrados entre sábado y domingo que dejaron al menos tres personas sin vida en distintos puntos de la ciudad. Las agresiones ocurrieron en colonias del oriente y poniente, generando una amplia movilización de autoridades municipales y estatales.

¿Cómo ocurrieron los tres hechos violentos en Mexicali?

El primer hallazgo ocurrió la tarde del sábado, cuando vecinos del fraccionamiento Valle de Puebla reportaron el cuerpo sin vida de una mujer dentro de una vivienda abandonada. De acuerdo con el reporte, el cuerpo fue localizado en el interior de un bote de basura, cubierto entre ropa y desechos. La víctima se encontraba en avanzado estado de momificación.

Horas más tarde, la violencia se trasladó a la colonia Abasolo, donde fue encontrado un hombre maniatado y con visibles signos de violencia. Elementos policiales acudieron al sitio tras el reporte ciudadano y confirmaron que el cuerpo presentaba lesiones.

Ya durante la noche del domingo, una balacera registrada en la colonia Baja California dejó como saldo una persona sin vida y otra con heridas graves. Según el reporte de la Cruz Roja, ambos hombres fueron atacados a tiros por desconocidos, y aunque uno de ellos fue trasladado al hospital, su estado de salud fue reportado como crítico.

Los tres hechos ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad y en menos de 48 horas, lo que generó preocupación entre vecinos y autoridades. En todos los casos, las escenas fueron acordonadas por elementos de la Policía Municipal y la Agencia Estatal de Investigación, quienes realizaron el levantamiento de indicios.

Continúan las investigaciones por el fin de semana violento en Mexicali

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con los homicidios. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existe relación entre los casos ocurridos durante el fin de semana.

La ola de violencia registrada en Mexicali ha reavivado la preocupación por la seguridad en la capital bajacaliforniana, especialmente tras el hallazgo de cuerpos en condiciones de extrema violencia y el uso de armas de fuego en zonas habitadas.

Información de Kitzia Flores

RCP