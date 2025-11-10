"Llamada de Broma" de Accidente de Camión con 40 Pasajeros Causa Gran Movilización en BC
Un reporte falso sobre un camión accidentado en el poblado de La Ajusco generó un fuerte operativo, por lo que las autoridades piden a usar con responsabilidad la línea 911.
La tarde del pasado sábado 8 de noviembre, autoridades de seguridad pública descartaron la existencia de un accidente vehicular en el poblado de La Ajusco, perteneciente a la delegación Santo Tomás, luego de que se reportara falsamente al número de emergencias 911 el supuesto siniestro de un camión de pasajeros con 40 personas a bordo.
Tras recibir la llamada de auxilio, corporaciones como la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos se trasladaron al sitio señalado, donde realizaron una búsqueda exhaustiva en caminos y brechas cercanas. Después de recorrer la zona, no se localizó ningún vehículo accidentado ni indicios de un percance de esa magnitud.
Las autoridades pidieron no realizar llamadas "de broma"
El director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal Noriega, informó que las autoridades comentan que el reporte se trató de una broma de mal gusto. Agregó que la procedencia de la llamada será investigada por las instancias competentes para determinar la posible responsabilidad del autor o autores.
El funcionario recordó que recientemente se recibió otra llamada falsa que alertaba sobre la caída de un helicóptero, lo que también provocó la movilización innecesaria de personal y unidades de emergencia. En ambos casos, las alertas generaron un despliegue que implicó recursos humanos y materiales que pudieron haberse requerido en emergencias reales.
Monreal Noriega hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para evitar realizar este tipo de reportes falsos, ya que, además de constituir un delito, provocan retrasos en la atención de incidentes verdaderos y ponen en riesgo la seguridad de personas que realmente necesitan auxilio.
Subrayó que cada llamada falsa distrae a los cuerpos de seguridad y representa un desperdicio de recursos públicos, tanto en combustible como en tiempo y personal operativo. Estas acciones, señaló, afectan directamente la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.
Las corporaciones de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos mantienen operativos las 24 horas para salvaguardar la integridad de la población. Por ello, insistió el titular de Seguridad Pública Municipal, el uso responsable de la línea 911 es fundamental para garantizar una atención efectiva a quienes enfrentan emergencias reales.
Información de Patricia Lafarga
