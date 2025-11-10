Video: Momento de Nuevos Ataques de Estados Unidos a Supuestas 'Narcolanchas'; Hay 6 Muertos

El Ejército de Estados Unidos ejecutó nuevos ataques contra supuestas 'narcolanchas', en el Océano Pacífico; aquí puedes ver el video del momento en que las embarcaciones fueron exterminadas, con saldo de seis personas muertas.

Fuerzas de Estados Unidos eliminan a contrabandistas en ruta clave de narcotráfico

El domingo, 9 de noviembre de 2025, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo dos nuevos ataques exitosos en aguas internacionales del Pacífico, contra buques presuntamente vinculados al contrabando ilícito de estupefacientes.

Los operativos provocaron muerte de seis personas, descritos por Pete Hegseth como "narcoterroristas".

Según la información proporcionada por Hegseth, los dos buques atacados estaban relacionados con el contrabando ilícito de estupefacientes, transportando narcóticos y transitando por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental.

Servicios de inteligencia habían determinado previamente la relación de estas embarcaciones con dichas actividades ilícitas.

A bordo de cada embarcación había tres supuestos “narcoterroristas”, sumando un total de seis fallecidos.

Pete Hegseth confirmó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la operación.

Video del momento de los nuevos ataques

Pete Hegseth, titular del Departamento de Guerra de Estados Unidos, publicó hoy, 10 de noviembre de 2025, el video de los nuevos ataques contra las presuntas 'narcolanchas', en aguas internacionales del Pacífico.

En el video de observa cómo las embarcaciones fueron bombardeadas, por lo que explotaron y se incendiaron.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

La acción fue justificó oficialmente bajo el mandato del presidente Donald Trump, señalando que estas medidas buscan proteger la patria y eliminar a los terroristas de los cárteles que desean dañar a Estados Unidos y a su gente, subrayó el secretario de Guerra.

