Frente Frío 14 Impactará a México con Temperaturas de Hasta -15 Grados y Caída de Nieve

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 13 de noviembre 2025 ingresará al país el frente frío número 14 afectando al menos a 10 estados del país con temperaturas de hasta -15 grados.

En una tarjeta informativa, el SMN detalló que el frente frío 14 se aproximará e ingresará el jueves por la noche por el noroeste de México impactando a las entidades de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora.

Dicho frente estará asociado con una vaguada polar, una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, situación que ocasionará chubascos, fuertes rachas de viento y descenso de temperaturas.

El organismo agregó que durante el viernes 14 y sábado 15, el frente frío 14 se desplazará gradualmente por el norte del territorio nacional y continuará asociado con una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando marcado descenso de temperatura, rachas fuertes de viento y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

Prevén un Invierno Más Frío en Querétaro por Efectos del Cambio Climático

Clima para el jueves 13 de noviembre: ¿En dónde nevará?

Posible caída de nieve o aguanieve durante la noche: Sierra de San Pedro Mártir, Baja California y norte de Sonora.

¿Dónde habrá temperaturas bajas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

Noticia relacionada: Línea 1 del Metro CDMX: Anuncian Reapertura de Todas las Estaciones de Pantitlán a Observatorio

Clima para el viernes 14 de noviembre: ¿Dónde habrá temperaturas?

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

Historias recomendadas: