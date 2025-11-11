Frente Frío 14 en Baja California: ¿Cuándo Habrá Lluvias y Bajas Temperaturas? Pronóstico Clima

Las lluvias regresarán a la ciudad durante la madrugada y mañana del viernes, con una probabilidad de entre 40 y 50 por ciento, informó la Dirección de Protección Civil Municipal. El fenómeno está asociado a un sistema de baja presión que afecta el norte de Baja California, mientras la mayor concentración de humedad se desplaza hacia el condado de San Diego y la zona de Los Ángeles.

Pronostican lluvias para Baja California por frente frío

De acuerdo con el pronóstico, se prevén precipitaciones ligeras a moderadas en distintos puntos de Tijuana, principalmente en las zonas altas y en el sector este, donde suelen registrarse las mayores acumulaciones de agua.

Autoridades locales advirtieron sobre posibles encharcamientos y corrientes rápidas en áreas como Cañón del Pato, Cañón de los Laureles y Cañón del Sáenz, puntos que habitualmente presentan problemas durante episodios de lluvia.

El sistema afectará también a otros municipios de la región, con pronóstico de lluvias intermitentes en Ensenada, Mexicali y Tecate, principalmente durante la madrugada y mañana del viernes.

La Dirección de Protección Civil mantiene activos los recorridos de monitoreo y análisis de riesgo hidrológico en todas las delegaciones, así como el seguimiento en zonas con antecedentes de deslizamientos, entre ellas la colonia Sánchez Taboada.

Emiten recomendaciones

Asimismo, se exhortó a la población a manejar con precaución, salir con anticipación y abrigarse adecuadamente, debido al descenso de temperatura que acompañará este nuevo frente lluvioso.Protección Civil recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportes meteorológicos ante cualquier cambio en las condiciones del clima.

