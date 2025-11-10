Joven que Asesinó a Keila Nicol Basándose en una Serie de Televisión es Declarado Culpable en BC

Cristian "N" fue sentenciado a cinco años de prisión, la pena máxima establecida por la ley para menores de edad, tras ser declarado responsable del feminicidio de Keila Nicol, ocurrido en la delegación El Rosario, en el municipio de San Quintín.

Nota relacionada: Joven Confesó que se Inspiró en Serie de Televisión para Asesinar a Keila Nicole en BC

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el 1 de julio de 2025, cuando la menor fue reportada como desaparecida en dicha comunidad. Al día siguiente, parte de sus restos fueron localizados en una zona despoblada cercana, lo que dio inicio a las indagatorias por parte de las autoridades estatales.

El joven se inspiró en una serie de televisión para asesinar a Kaila Nicole

Durante el proceso judicial, el joven confesó haber cometido el crimen, reconociendo que se inspiró en una serie de televisión para planear y ejecutar el asesinato. El tribunal determinó que, al ser menor de edad, recibiría la máxima sanción prevista, consistente en cinco años de prisión, además de someterse a medidas de rehabilitación.

Nota relacionada: Familia de Keila Nicole Pide Juzgar como Adulto a Menor Acusado de su Feminicidio

Las declaraciones rendidas durante la investigación revelaron que Cristian "N" citó a la víctima, una joven de 13 años, bajo un árbol en las inmediaciones de El Rosario. Antes de desaparecer, Keila Nicol se comunicó con una amiga para expresar temor ante la situación, mensaje que posteriormente resultó clave para reconstruir los hechos.

Según la información recabada por la Fiscalía, el agresor golpeó a la menor en la cabeza y luego cometió el crimen, tal como lo relató durante su confesión ante las autoridades. La investigación también confirmó que el joven mencionó haberse inspirado en una serie televisiva, cuyo contenido fue parte de su justificación ante el Ministerio Público.

Nota relacionada: Vinculan a Proceso a Joven por Feminicidio de Keila Nicole en BC; Confesó Crimen Basado en Serie

Durante el juicio, se presentaron peritajes, testimonios y pruebas que corroboraron la participación directa de Cristian "N" en el feminicidio, lo que permitió obtener una sentencia condenatoria en su contra.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP