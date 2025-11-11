Julio Preciado Queda Varado 12 Horas en su Vuelo a Mazatlán en Tijuana

Julio Preciado fue captado en el Aeropuerto Internacional de Tijuana tras permanecer más de 12 horas varado por el retraso de su vuelo con destino a Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con los reportes, el cantante se mostró visiblemente molesto y discutió con el personal de la aerolínea al no recibir una solución clara sobre su salida, luego de que las operaciones fueran suspendidas por una densa neblina que cubrió la región.

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que Julio Preciado reclama con tono elevado a los trabajadores del aeropuerto, exigiendo explicaciones por la falta de información.

El video rápidamente se volvió viral, generando una ola de reacciones divididas entre quienes apoyaron su frustración y quienes consideraron excesiva su reacción ante una situación ajena al personal del aeropuerto.

Retrasos También Afectaron el Concierto de Junior H en Tijuana

El concierto de Junior H, previsto para la noche del domingo en la explanada del Estadio Caliente, se convirtió en otra víctima de la densa neblina que paralizó vuelos y causó caos logístico en Tijuana.

Miles de fanáticos esperaron por más de seis horas sin información precisa sobre el inicio del espectáculo, mientras en redes sociales comenzaron a circular videos y quejas sobre la falta de organización y comunicación del evento.

Según los organizadores, el avión que transportaba al cantante tuvo que ser desviado hacia Mexicali debido a las condiciones climáticas que impedían el aterrizaje en Tijuana.

Junior H se trasladó por carretera desde Mexicali, lo que prolongó aún más su llegada. Durante la espera, los asistentes reportaron escaso acceso a bebidas y alimentos, además de la ausencia de actualizaciones por parte del equipo de producción.

Finalmente, el artista subió al escenario cerca de las tres de la mañana, ofreciendo un show que se extendió hasta las seis.

Más de 60 Vuelos Afectados por la Neblina

El Aeropuerto Internacional de Tijuana vivió una jornada caótica durante la madrugada del lunes, luego de que una densa neblina provocara la cancelación de 34 vuelos y retrasos en otros 29, afectando a cientos de pasajeros.

Las operaciones fueron suspendidas por completo durante varias horas y se reanudaron alrededor de las seis y media de la mañana, cuando mejoraron las condiciones de visibilidad.

