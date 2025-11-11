Mexicali Activa Fase de Alerta por Mala Calidad del Aire; Emiten Recomendaciones

La Secretaría de Medio Ambiente de Baja California activó la Fase Alerta por mala calidad del aire debido a la presencia de material PM10 en el municipio de Mexicali.

De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 07:00 horas de la mañana, esta condición se debe a la baja circulación del viento, lo que favorece la acumulación de contaminantes en las capas bajas de la atmósfera.

Recomendaciones a la población

Las autoridades recomendaron a la población evitar actividades físicas vigorosas al aire libre y, en el caso de los grupos vulnerables, reducir la exposición prolongada en exteriores.

Entre las medidas para mitigar la contaminación se pidió reducir el uso de vehículos particulares, reportar de inmediato cualquier incendio, no encender fogatas ni utilizar pirotecia, además de evitar quemas agrícolas, forestales o de reciduos.

Asimismo, se sugirió humedecer patios y superficies descubiertas para prevenir la resuspensión de partículas, así como disninuir actividades al aire libre que generen emisiones.

La Secretaría de Medio Ambiente de Baja California exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informada a través de los canales institucionales hasta que se levante la contingencia.

APG