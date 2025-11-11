A pesar de que el 20 de noviembre de 2025 se conmemora el Aniversario de la Revolución Mexicana, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que sí habrá clases ese día, ya que el descanso se recorrerá a otra fecha, la cual te decimos a continuación.

A lo largo del ciclo escolar, los periodos vacacionales y los puentes son de los momentos más esperados por los estudiantes y padres de familia, motivo por el que es común revisar el calendario oficial de la SEP para conocer los días de descanso.

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, el 20 de noviembre se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana; sin embargo, el descanso obligatorio se recorre al tercer lunes del mes, por lo que el día feriado será el lunes 17 de noviembre.

Noticia relacionada. ¿Cuándo es el Próximo Puente de 2025 en México? Fecha del Siguiente Fin de Semana Largo Oficial

Aunque el 20 de noviembre aparece señalado en el calendario, esto solo marca la fecha oficial de conmemoración y no implica suspensión de clases, ya que el descanso se traslada al lunes 17.

Esta disposición aplica para los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria dentro del Sistema Educativo Nacional, beneficiando a millones de alumnos y docentes en todo el país.

¿Cómo Prevenir Enfermedades Respiratorias en la Época de Frío?

También aplica para los trabajadores

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que noviembre cuenta con un día de descanso oficial para los trabajadores, el cual también se recorre al tercer lunes del mes para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana, cuyo aniversario se celebra el 20 de noviembre.

¿Cuándo serán las primeras vacaciones del ciclo escolar 2025-2026?

Según el calendario de la SEP, el primer receso oficial corresponderá al periodo vacacional de invierno. Las vacaciones de fin de año, que coinciden con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, se llevarán a cabo del 22 de diciembre al 12 de enero, tanto para estudiantes como para el personal docente y administrativo.

¿Cuándo inician las vacaciones? Foto: Cuartoscuro

Historias recomendadas: