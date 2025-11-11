El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, compareció ante el Pleno de la Cámara de Senadores hoy, 11 de noviembre de 2025, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario federal presentó los avances en materia de educación en el primer año de la actual administración, y destacó temas como la beca Rita Cetina, los nuevos libros de texto, la estrategia contra las drogas, la prohibición de la venta de comida chatarra, el esquema contra el acoso escolar, los planes para el bachillerato, entre otros.

“Vivimos tiempos extraordinarios para la educación en México, porque justamente es el gran eje de la transformación”, dijo al empezar su discurso inicial ante los legisladores.

“Beca Rita Cetina se extenderá en 2026”

El titular de la SEP destacó las acciones de la administración de Sheinbaum Pardo basadas en la premisa de que para que la educación sea un derecho y no un privilegio, se debe eliminar cualquier tipo de barrera económica.

Por ello, indicó que desde el primer año de Gobierno, con la inclusión de la Beca Rita Cetina, el programa de becas se convirtió en el que tiene mayor número de beneficiarios, con más de 13.3 millones de estudiantes becados en todos los niveles educativos.

Y el próximo año la Beca Rita Cetina se va a extender a todos los estudiantes de primaria, para llegar a más de 20 millones de becarios y becarias, para que la pobreza no sea condena ni destino.

En 2026 se llegará a 54 mil lugares adicionales en media superior: SEP

En cuando a la educación media superior, Delgado Carrillo indicó que este 2025 se llegará a 37 mil lugares nuevos y el año siguiente serán 54 mil lugares adicionales; “tenemos un plan muy ambicioso”, refirió.

Agregó que se tendrán más de 200 acciones nuevas en preparatorias, para que éstas queden cerca de la casa de los jóvenes.

“Llegaremos a la meta de 120 mil lugares adicionales en esta administración para lograr una cobertura inédita de 85%”, dijo el secretario de Educación.

Delgado afirma que se erradicará el analfabetismo

Por otra parte, el funcionario federal aseguró que en el 2026 se logrará alfabetizar al país entero.

El 2026 no va a ser el año del Mundial en México, va a ser el año que será recordado porque vamos a izar la bandera blanca de la UNESCO donde erradiquemos el analfabetismo en México. Vamos a declarar a nuestro país territorio libre de analfabetismo.

Así lo dijo después de destacar varias acciones realizadas este año en materia educativa, entre las cuales mencionó:

Diseño y distribución de los nuevos libros de texto gratuito a las escuelas públicas de todo el país.

gratuito a las escuelas públicas de todo el país. Aplicación de la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”.

Prohibición de la venta de comida chatarra en las escuelas: En 86% de planteles ya no se vende esta comida ni refrescos y bebidas azucaradas.

en las escuelas: En 86% de planteles ya no se vende esta comida ni refrescos y bebidas azucaradas. Implementación de brigadas de salud en las escuelas para revisar peso, talla y salud visual y bucal de las infancias.

para revisar peso, talla y salud visual y bucal de las infancias. Ejecución de la “Estrategia por la Paz y Contra las Adicciones: El Fentanilo Mata”, para alertar a los alumnos sobre los daños de las drogas.

Delgado además hizo referencia a las lluvias que azotaron Puebla, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí en octubre pasado, las cuales afectaron decenas de planteles escolares.

“Todas las escuelas van a ser reparadas y se va a reponer todo lo que se perdió”, puntualizó.

