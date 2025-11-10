¿El 17 o 20 de Noviembre Se Paga Doble? Este Día Feriado Cobras Más por Trabajar según LFT 2025

Los mexicanos ya se preparan para disfrutar del próximo feriado y una de las preguntas que más se hacen es cómo se pagan los días festivos, por lo que a continuación te explicamos si el 17 o 20 de noviembre 2025 se paga doble o triple, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Recientemente en México se celebraron las festividades por el Día de Muertos 2025, en el cual millones de estudiantes pudieron gozar de varios días de descanso y ahora se alistan para un megapuente de cuatro días.

¿Cómo se pagan los días festivos?

Los días de descanso obligatorio son aquellos que establece el artículo 74 de la LFT, los cuales no son laborables y en caso de que una persona deba trabajar, el patrón o su empresa está obligada a pagarle una compensación económica.

De esta manera, un trabajador mexicano que deba laborar en un día feriado oficial debe recibir su sueldo diario, más el doble del mismo. Lo que popularmente se conoce como pago triple.

Es decir que si una persona gana 500 pesos al día, tendría que recibir como pago por trabajar en día festivo sus 500 pesos, más 1,000 pesos por la compensación, por lo que en total obtendría 1,500 pesos solo en esta fecha.

¿El 17 o 20 de Noviembre se paga doble?

El día que establece el artículo 74 de la LFT es el tercer lunes de noviembre en conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, que este año es el 17 de noviembre de 2025.

De esta manera, las personas que laboren el lunes 17 de noviembre de 2025 deberán recibir un pago doble por trabajar en día festivo, más el sueldo que obtienen diariamente. En el caso de los trabajadores que descansen en el feriado, solo reciben su salario diario.

¿El 20 de noviembre es día de descanso obligatorio?

Pese a que el 20 de noviembre se celebra el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, esta fecha dejó de considerarse como un día de descanso obligatorio por la LFT, luego de una reforma aprobada en 2006.

Este cambio, con la finalidad de crear puentes para fomentar el turismo nacional, se aplica para los siguientes días festivos:

Día de la Constitución : El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.

: El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. Natalicio de Benito Juárez : El tercer lunes de marzo por el 21 de marzo.

: El tercer lunes de marzo por el 21 de marzo. Día de la Revolución Mexicana: El tercer lunes de noviembre por el 20 de noviembre.

De esta manera, el jueves 20 de noviembre de 2025 no es un día de descanso obligatorio, por lo que en esta fecha los trabajadores y estudiantes deberán realizar sus labores cotidianas.

