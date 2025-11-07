Mega Puente de 4 Días en Noviembre 2025: ¿Quiénes lo Van Descansar y Qué Días No Hay Clases?

Entramos en la recta final del año y el calendario indica que habrá un mega puente de 4 días de descanso en noviembre 2025 para millones de personas, por tal motivo acá te decimos si son festivos oficiales, quiénes lo van a descansar y en qué fechas no hay clases en México.

Debido a que muchas personas quieren descansar con un fin de semana largo, en una nota ya te dijimos cuántos días faltan para el puente de noviembre 2025, pues el calendario marcha que este mes hay un día festivo oficial y no laborable. De igual forma, te contamos cuándo inician las vacaciones de diciembre por el fin de año para alumnos de primaria y secundaria.

Video: Algunas Escuelas Regresan a Clases en Poza Rica tras Inundaciones

¿El megapuente de 4 días de noviembre 2025 es festivo en México?

Pese a que millones de personas van a gozar de un megapuente de cuatro días de descanso seguidos en México, solamente un día es feriado oficial en México, otro solamente aplica para estudiantes de educación básica de la SEP (Secretaría de Educación Pública) y los dos restantes forman parte del fin de semana, donde miles de mexicanos suelen descansar de forma habitual.

Como tal el puente de noviembre 2025 aplica para trabajadores y alumnos de todo México, pero el megapuente de 4 días solamente lo van a gozar ciertos estudiantes.

¿Quiénes van a gozar el megapuente de 4 días noviembre 2025?

Los alumnos de educación básica serán quienes gocen de los cuatro días de descanso en noviembre. Esto aplica para niños de preescolar, primaria y secundaria que realizan sus estudios en escuelas públicas y privadas de todo México.

El motivo por el que habrá cuatro días seguidos sin clases para alumnos de la SEP es porque se junta el festivo del 20 de noviembre (Aniversario de la Revolución Mexicana) con la fecha en que se suben las calificaciones (que es inhábil para estudiantes), para la entrega de boletas de este mes.

Video: Puente en Educación Básica en Sonora; ¿Qué Días No Habrá Clases?

¿Qué días no hay clases por mega puente de noviembre?

Los días en que se va a llevar a cabo el mega puente de noviembre 2025 en escuelas SEP de todo México son los siguientes:

Viernes 14 de noviembre 2025 (día de registro de calificaciones).

Sábado 15 de noviembre 2025

Domingo 16 de noviembre 2025

Lunes 17 de noviembre 2025 (feriado por el Aniversario de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre)

Con el tema de los días festivos de noviembre 2025 aclarado, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria van a gozar de su mega puente de 4 días de descanso obligatorio en México.

