¿Cómo Activar Tarjeta de Mi Beca Para Empezar 2025? Pasos para Dar de Alta en App Obtén Más

Inició la entrega de la tarjeta de Mi Beca para Empezar en 2025, por lo que los nuevos beneficiarios que ya la recibieron se preguntan cómo activarla, y acá te decimos los pasos que debes seguir para darla de alta en la App Obtén Más para poder usarla y consultar tu saldo en el celular.

Luego de que se realizara el registro en septiembre, el Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México (Fibien) confirmó la distribución de los medios de pago en dos eventos masivos en el Zócalo CDMX, y en una nota previa te contamos quiénes recibieron el plástico.

¿Cómo activar tarjeta Mi Beca Para Empezar 2025?

Si fuiste uno de los afortunados en recibir su tarjeta de Mi Beca Para Empezar, primero deberás darla de alta para poder comenzar a utilizarla. Estos pasos debes seguir para activarla:

Descarga la app Obtén Más Inicia sesión con tu correo y contraseña registrados Selecciona la tarjeta digital y da clic en activar Selecciona la opción vincular tarjeta física y genera tu NIP Captura los 16 números de tu tarjeta o escanea el código de barras que viene atrás Te aparecerá el mensaje de que la vinculación fue exitosa

Una vez que logres activar tu tarjeta Mi Beca Para Empezar 2025 podrás ver el saldo en tu cuenta y en esta nota puedes consultar los distintos comercios que la aceptan para que puedas disponer de este apoyo económico.

¿Cuánto tiene de saldo la tarjeta de Mi Beca Para Empezar 2025?

Las tarjetas que entregaron a los nuevos beneficiarios de “Bienestar para niñas y niños, Mi beca para empezar” cuentan con diferentes montos de apoyo económico para los estudiantes de preescolar y primaria. Este es el saldo:

Preescolar: $2,770 pesos

Las tarjetas de Mi Beca Para Empezar que recibieron los padres de familia de los niños de preescolar cuentan con un monto de 2,770 pesos, los cuales corresponden a los pagos de los meses de septiembre, octubre y noviembre, de 600 pesos cada uno, y el apoyo de útiles y uniformes escolares, que es un pago anual de 970 pesos.

Primaria: $3,050 pesos

En el caso del apoyo para los niños de primaria, las tarjetas cuentan con un saldo de 3,050 pesos, que corresponden a los depósitos de los meses de septiembre, octubre y noviembre, de 650 pesos cada uno, mientras que el apoyo de útiles y uniformes escolares, que es un pago anual de 1,100 pesos.

A partir de este momento, los beneficiarios recibirán en su tarjeta de Mi Beca Para Empezar el apoyo mensual de 600 pesos para preescolar y 650 pesos para primaria, los cuales se pagan a inicios de mes.

