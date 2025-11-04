Mi Beca Para Empezar 2025: ¿Cuál es el Acuse y Cuándo Me Entregan la Tarjeta para el Apoyo?

Luego de que se llevara a cabo el registro en septiembre y el reparto de Vales para Uniformes y Útiles Escolares, el Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México (Fibien) ha confirmado la entrega de tarjetas de Mi Beca para Empezar 2025. ¿Quiénes la recogen? ¿Cuál es el acuse? Aquí te damos a conocer los detalles.

Mañana 5 de noviembre, será la entrega de tarjetas de nuevo ingreso a Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar. Aplicará solo preescolar y primaria.

Esto solo aplica en registros del 1 al 30 de septiembre. Si te registraste en otra fecha, debes esperar indicaciones, indica Fibien.

Si no recibiste SMS, CORREO ELECTRÓNICO O CARTA INVITACIÓN, puedes consultar tu turno en este enlace.



Nota en desarrollo

