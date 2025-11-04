Inicio Nacional Mi Beca Para Empezar 2025: ¿Cuál es el Acuse y Cuándo Me Entregan la Tarjeta para el Apoyo?

Mi Beca Para Empezar 2025: ¿Cuál es el Acuse y Cuándo Me Entregan la Tarjeta para el Apoyo?

Daniel Zaino N+

Tras el registro y la dispersión de Vales para Uniformes y Útiles, se ha confirmado la entrega de tarjetas de Mi Beca para Empezar en noviembre 2025; te decimos a quién le toca recogerla

Así puedes obtener el acuse de Mi Beca para Empezar 2025 para la entrega de tarjetas

Mi Beca para Empezar 2025 ha anunciado la entrega de tarjetas 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Luego de que se llevara a cabo el registro en septiembre y el reparto de Vales para Uniformes y Útiles Escolares, el Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México (Fibien) ha confirmado la entrega de tarjetas de Mi Beca para Empezar 2025. ¿Quiénes la recogen? ¿Cuál es el acuse? Aquí te damos a conocer los detalles.

Mañana 5 de noviembre, será la entrega de tarjetas de nuevo ingreso a Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar. Aplicará solo preescolar y primaria.

Esto solo aplica en registros del 1 al 30 de septiembre. Si te registraste en otra fecha, debes esperar indicaciones, indica Fibien.

Si no recibiste SMS, CORREO ELECTRÓNICO O CARTA INVITACIÓN, puedes consultar tu turno en este enlace.
 

Nota en desarrollo

