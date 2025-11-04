¿Qué Es el Premio de 9 Mil Pesos que Otorga el IMSS y Quiénes Pueden Recibirlo?

Recibir un extra de hasta 9 mil pesos de parte del IMSS es posible, en específico para los derechohabientes que estén a punto de jubilarse en México.

Es importante aclarar que este beneficio está dirigido a los jubilados que se encuentran afiliados al régimen de pensiones de 1997. Si estos trabajadores eligen la modalidad de pensión vitalicia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece la posibilidad de obtener el incentivo económico cuyo monto máximo es de 9 mil pesos.

Así que si quieres saber de qué se trata el premio de 9 mil pesos que otorga el IMSS y quiénes pueden recibirlo sigue leyendo porque aquí en N+ te explicamos detalladamente.

¿Cuál es el proceso para obtener el pago extra de 9 mil pesos?

El IMSS, en su apartado de preguntas frecuentes, detalla que esta cantidad de dinero de 9 mil pesos se otorga a los pensionados bajo el régimen de 1997.

El requisito para acceder a este premio es que el pensionado elija la mejor opción de aseguradora entre las disponibles para la Renta Vitalicia.

Una vez hecha la elección, la cantidad adicional de hasta 9 mil pesos se entrega en una sola exhibición, al mismo tiempo que el trabajador recibe su primer pago de pensión.

¿Qué es la Renta Vitalicia y en qué consiste?

La pensión vitalicia, o Renta Vitalicia, representa un esquema de retiro. Este modelo garantiza al trabajador un pago mensual de por vida. El mecanismo requiere la contratación directa con una aseguradora que esté autorizada por el IMSS para brindar este servicio.

El monto total de la pensión que recibe el trabajador se determina a partir del saldo acumulado en su Cuenta Afore.

Al seleccionar esta modalidad de retiro, el pensionado también obtiene un Seguro de Sobrevivencia. Esta póliza garantiza que, en caso de fallecimiento del titular, sus beneficiarios designados reciban un pago mensual, lo que proporciona una protección adicional, según el IMSS.

Las compañías de seguros que ofrecen actualmente el esquema de Renta Vitalicia, según la información proporcionada por el IMSS, son las siguientes:

Profuturo GNP Pensiones

Pensiones BANORTE

Pensiones BBVA BANCOMER

Pensiones SURA

En resumen, al tomar en cuenta la mejor opción de mercado entre estas aseguradoras, permite al jubilado del régimen de 1997 acceder al incentivo económico de los 9 mil pesos. El IMSS promueve este pago único con el fin de alentar a los trabajadores a seleccionar las condiciones más favorables para su retiro.

