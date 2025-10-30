Darán Tarjetas de Mi Beca para Empezar en Noviembre: ¿Cuándo Entregan y a Quiénes? Fecha Oficial

Un mes después de que se abriera el registro para el nuevo ciclo escolar, el Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN) ya dio a conocer la fecha en que darán las tarjetas de Mi Beca Para Empezar en noviembre 2025, por eso acá te decimos cuándo las entregan y quienes las van a recibir, para que puedan cobrar su apoyo económico mensual.

Recordemos que el último registro de Mi Beca para Empezar CDMX se realizó en septiembre 2025. La inscripción que está abierta ahora es para recibir la Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares, por eso en una nota te mostramos los requisitos para solicitarla y hasta cuándo se puede hacer el trámite.

¿Cuándo entregan las tarjetas de Mi Beca Para Empezar 2025?

La FIBIEN CDMX dio a conocer a través de sus redes sociales que la entrega de tarjetas del programa se va a llevar a cabo el próximo miércoles 5 de noviembre 2025, en dos eventos masivos que se van a realizar en el Zócalo de la Ciudad de México. El horario para recoger será dado a conocer de forma personal a cada alumnos beneficiario.

Recordemos que el programa de Mi Beca Para Empezar actualmente solo acepta a niñas y niños que realicen sus estudios de nivel preescolar y primaria en escuelas públicas ubicadas en la CDMX.

¿A quiénes darán tarjeta Mi Beca para Empezar en noviembre 2025?

La entrega de tarjetas Bienestar aplica solamente para niñas y niños que fueron registrados con éxito en el programas entre el 1 y el 30 de septiembre 2025. Además de eso, para poder acudir a alguno de los eventos en el Zócalo CDMX, las personas deben tener alguna de las siguientes invitaciones y documentos:

Carta invitación.

Mensaje SMS enviado al celular que se anotó en el registro.

Correo electrónico que le haya llegado a los beneficiarios.

Llevar identificación oficial de la madre, padre o tutor.

Comprobante de registro a Mi Beca Para Empezar (se pudo obtener al finalizar el trámite).

Es de vital importancia que todas las personas que les toca entrega de tarjeta Mi Beca Para Empezar lleven una copia de la invitación que recibieron y los demás documentos. Con eso asegurarán recibir su medio de pago del programa en noviembre 2025.

