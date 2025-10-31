¿Cuándo Dan Resultados de Beca Transporte para Universitarios CDMX 2025? SECTEI Publicará Lista

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México (CDMX) publicará los resultados de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más del segundo semestre 2025 y acá te decimos cuándo sale la lista de folios aceptados que recibirán 1,500 pesos bimestrales.

Luego de que se realizara el registro en el mes de agosto hasta alcanzar la meta de 100 mil personas beneficiarias, los solicitantes podrán saber si recibirán el apoyo de 1,500 pesos en los bimestres de septiembre-octubre y noviembre-diciembre 2025.

¿Cuándo salen los resultados de Beca de Transporte CDMX?

La lista de folios aceptados por SECTEI se publicará la próxima semana, entre el 3 y 7 de noviembre de 2025, de acuerdo con la convocatoria de la Beca de Transporte para Universitarios CDMX del segundo semestre de este año.

Los resultados de la Beca para Universitarios 2025 podrán ser consultados en la página de la SECTEI: https://www.sectei.cdmx.gob.mx/. Ahí se habilitará una sección o banner que dirá 'Resultados'.

En el documento deberás buscar el folio que te asignó el sistema al momento de tu registro. Si aparece quiere decir que fuiste aceptado para recibir el apoyo de 1,500 pesos en los últimos dos bimestres del año.

¿Qué hacer si fui aceptado a Beca de Transporte CDMX?

Los universitarios que encuentren su folio en la lista de la Beca de Transporte 2025, se les entregará una invitación personalizada en sus domicilios para que sepan qué día y hora deben recoger su medio de pago. Por ello, cada beneficiario deberá preparar los siguientes documentos para su cotejo y entrega de una copia:

INE vigente

Comprobante de inscripción oficial vigente

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México vigente

Como sabes es muy importante que cuentes con estos requisitos para comenzar a recibir tu apoyo económico de 1,500 pesos bimestrales, que se espera que empiece a pagar una vez que se haga la entrega de las tarjetas.

