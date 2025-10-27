Estatus Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Qué Letras Reciben Apoyo de $5,800 el Miércoles?

Después de la dispersión de la Beca Benito Juárez, la cual se llevó a cabo de manera extraordinaria hacia el final de octubre, hay dudas de cuándo cae el pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro. En N+ te decimos qué letras reciben su apoyo de $5,800 pesos este miércoles 29 de octubre 2025, fecha en la que verán reflejada la actualización de su estatus.

Y es que, como te dimos a conocer previamente, se dio a conocer el calendario del apoyo a estudiantes de media superior, pero no sucedió lo mismo con los beneficiarios de nivel superior. Esto se debió a la actualización de los derechohabientes de las Becas del Bienestar.

Video: En Jalisco, Entregarán Tarjetas del Banco del Bienestar a Derechohabientes de Beca Benito Juárez

¿Cuándo cae el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro en octubre 2025?

Julio León, coordinador de Becas del Bienestar Benito Juárez (CNBB), dio a conocer que, por única ocasión, el calendario de pagos de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se realizará en un solo día.

La dispersión a la que corresponde esta publicación, es el depósito del primer bimestre del ciclo escolar 2025–2026, es decir, septiembre–octubre.

La fecha exacta de pago de este apoyo a la educación del nivel superior es el miércoles 29 de octubre 2025.

¿Qué letras reciben la beca Jóvenes Construyendo el Futuro mañana 29 de octubre 2025?

La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar dio a conocer que, por única ocasión, todas las letras recibirán su pago de $5,800 y la actualización de su estatus mañana 29 de octubre 2025.

A partir de esta fecha, podrás verificar tu saldo desde los cajeros del Banco del Bienestar y disponer del dinero de la siguiente forma:

Retira efectivo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar sin cobro de comisiones.

Paga con tu tarjeta en cualquier establecimiento que acepte tarjetas.

Si compras en supermercados puedes sacar hasta 2 mil pesos en efectivo (presenta una identificación vigente y firma tu recibo).

Retira tu dinero directamente en ventanillas del banco.

