¿Por Qué Te pueden Cancelar la Visa Americana Sin Previo Aviso? EUA Advierte Sobre 4 Motivos

Para viajar a Estados Unidos, los mexicanos deben contar con un visado expedido por dicho país, que debe presentarse en la frontera o en la Oficina de Migración. Sin embargo, éste puede ser retirado sin previo aviso. Así lo dio a conocer el vocero de la Embajada Estadounidense.

En México, la Embajada de Estados Unidos y nueve consulados repartidos en la República Mexicana procesan las solicitudes de visas de No Migrante. Trámite para el que los interesados deben llenar un formulario y hacer una cita para la entrevista.

Para darte información completa sobre el trámite, estos documentos necesitas para sacar la visa americana por primera vez en México, además de la nueva "tarifa de integridad": cuánto costará la visa de EUA a partir del 1 de octubre 2025.

El tipo de visa que puede obtener una persona está definido por la Ley de Inmigración de Estados Unidos y está directamente relacionado con el propósito de los viajes, de acuerdo con el portal de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México.

¿Por qué te pueden cancelar la Visa Americana sin previo aviso?

Este 27 de octubre de 2025, el vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, dio a conocer los motivos por los que este país puede cancelar la visa de un mexicano o cualquier extranjero sin previo aviso. Sin importar si se trata de particulares o funcionarios públicos.

"Las visas pueden ser canceladas en cualquier momento a discreción del gobierno estadounidense cuando las circunstancias lo justifiquen", anunció.

El Departamento de Estado es la entidad encargada de cancelar visas a extranjeros, acción que realiza cuando existen señales de que el titular no cumple con los requisitos, por ejemplo:

Quedarse más tiempo del permitido en Estados Unidos

Participar en actividades delictivas

Representar un riesgo para la seguridad pública

Involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas

El vocero de la Embajada detalló que no es necesario que haya una condena penal, "basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa no conviene a los interesados de Estados Unidos".

¿Cómo saber si Estados Unidos canceló la visa a una persona?

El Departamento de Estado hace una revisión constante y permanente de los visados extranjeros. Y en caso de encontrar razones para hacerlo, las cancela.

Sin embargo, la decisión de cancelación de visado de una persona no se hace pública, sino que se informa de manera personal al afectado. El proceso se guía bajo la Ley Estadounidense.

¿Qué Proceso siguen los mexicanos para solicitar la Visa Americana?

Deben visitar la página web del Servicio Oficial del Sistema de Información y Citas de Visas para la Embajada de Estados Unidos en México Completar el Formato DS-160 de solicitud de Visa por Internet Hacer el pago de la cuota de solicitud de visa para No Migrante Programar una Cita en la Sección Consultar Asistir a la Sección Consular Seguir las Instrucciones de la Sección Consular y Consultar el sitio web para ver el Estatus de Visas e Información de Entrega

