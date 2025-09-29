Nueva "Tarifa de Integridad": ¿Cuánto Costará la Visa de EUA a Partir del 1 de Octubre 2025?

La nueva "tarifa de integridad de visa" impuesta a los viajeros a Estados Unidos entrará en vigor el próximo miércoles 1 de octubre de 2025 y aplicará para países sin exención de visado, como México, Argentina, India, Brasil y China.

Este cargo adicional, incluido en el One Big Beautiful Bill Act del presidente estadounidense Donald Trump, elevará el costo total de la visa, según la Asociación de Viajes de Estados Unidos (US Travel Association).

Además, se corre el riesgo de aumentar la presión sobre la ya lastimada industria de viajes, mientras las llegadas desde el exterior siguen cayendo debido a la ofensiva del presidente Trump contra la inmigración.

Los viajes internacionales a Estados Unidos cayeron un 3.1% interanual en julio, hasta los 19.2 millones de visitantes, según datos del gobierno estadounidense revisados por la agencia Reuters. Fue el quinto mes de descenso este año.

¿Para quiénes aplica la "tarifa de integridad de visa"?

El nuevo cobro, conocido como "tarifa de integridad de visa", va dirigido a todos los extranjeros que ingresan al país con una visa que no sea de inmigrante, como de turistas, visa de negocios y estudiantes internacionales.

Según cifras del Departamento de Estado, Estados Unidos emitió casi 11 millones de visas de no inmigrante en 2024. Los viajeros que cumplan con las condiciones de su visa y salgan tendrán derecho a un reembolso.

¿De cuánto es la "tarifa de integridad de visa" y cómo se cobrará?

Conocida como Visa Integrity Fee, Estados Unidos impondrá a partir del próximo miércoles una tarifa extra de 250 dólares (unos 4 mil 590 pesos al tipo de cambio actual) a las visas de todos los extranjeros que ingresen al país como visitante

Esta tarifa fue aprobada en la reciente ley presupuestaria del presidente Trump, que se sumará a los valores ya establecidos.

De esta forma, a la tarifa de 185 dólares (unos 3 mil 400 pesos al tipo de cambio actual) que ya se cobra por el procesamiento de solicitud de visa de no inmigrante, se le sumará la nueva "tarifa de integridad", sumando un total de 435 dólares (casi 8 mil pesos al tipo de cambio actual).

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que la nueva tarifa podría reducir el déficit federal en 28 mil 900 millones de dólares durante los próximos diez años.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene la potestad de aumentar la tarifa actual, según la disposición firmada por el mandatario el pasado 4 de julio. La tarifa se ajustará según la inflación.

Mientras que el pago se requerirá al momento de la emisión de las visas y no habrá exenciones de tarifas para personas de bajos recursos.

Con información de: EFE y Reuters

