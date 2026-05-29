Matan a Balazos a Hombre en el Porche de una Casa en Juárez, Nuevo León

Un hombre fue asesinado durante los primeros minutos del viernes 29 de mayo en una casa señalada presuntamente como punto de venta y consumo de droga, marcada con el número 1260, en la calle Ema Gonzales Alcaraz de la colonia Colinas Del Sol, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de testigos, un sujeto armado arribó al sitio y disparó contra la víctima para luego escapar con rumbo desconocido. El hecho fue reportado y generó la movilización de las autoridades de seguridad, así como de los cuerpos de emergencia, quienes encontraron a la víctima desangrándose en el porche del domicilio.

Fueron los paramédicos quienes confirmaron el fallecimiento del hombre asesinado a balazos, del cual, hasta el momento, no han informado su identidad de manera oficial. La zona fue acordonada por las autoridades de seguridad para llevar a cabo el levantamiento de evidencias y las indagatorias correspondientes.

Madre encuentra a su hijo sin vida en Juárez

Tras el reporte del homicidio y la llegada de la policía, una mujer arribó al domicilio donde se registró el crimen en la colonia Colinas Del Sol y reconoció a la víctima como su hijo. Al enterarse de la muerte de su familiar cayó en una crisis nerviosa.

En el sitio, que permaneció acordonado durante las primeras indagatorias, los agentes ministeriales encontraron un casquillo percutido sobre la vía pública y dos más en el porche de la casa, donde falleció el hombre tras recibir los disparos del sujeto armado que no ha sido localizado ni detenido por las autoridades de seguridad.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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