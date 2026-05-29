Matan a Balazos a Hombre en el Porche de una Casa en Juárez, Nuevo León

Un sujeto armado disparó contra la víctima, quien fue identificado por su madre después de morir en el porche de una casa en la colonia Colinas Del Sol

Patrulla de la Policía de Juárez y zona acordonada por homicidioFoto: N+

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Crimen en Juárez: un hombre es asesinado a balazos en el porche de una casa en Colinas Del Sol. Su madre lo identifica en el lugar. Conoce más detalles de este trágico suceso.

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