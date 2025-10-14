EUA Retira Visa a Mexicano por Escribir Mensaje contra Charlie Kirk; Autoridades Revisan Redes

El Departamento de Estado de Estados Unidos va en serio con retirar visas a quienes se expresen en contra del activista asesinado, Charlie Kirk, y colocó una breve lista de casos de usuarios que detectó en redes sociales, y destacó el caso de un mexicano.

¿Qué dice EUA sobre retirar visas por expresiones contra Charlie Kirk?

A través de redes sociales, el Departamento de Estado de EUA informó lo siguiente:

Estados Unidos no tiene obligación de recibir a extranjeros que desean la muerte de los estadounidenses

Precisó que realiza una inspección y que el Departamento de Estado continúa identificando a los titulares de visas que habrían celebrado el asesinato de Charlie Kirk.

Estos son algunos ejemplos de extranjeros que, de acuerdo con el Departamento de Estado, ya no son bienvenidos en la Unión Americana por hablar contra el activista asesinado el pasado 10 de septiembre.

Esto expresó mexicano en redes sociales sobre Charlie Kirk y le revocan visa

De acuerdo con el Departamento de Estado, un ciudadano mexicano se expresó en redes sociales de forma negativa sobre la muerte de Charlie Kirk de la siguiente manera:

Murió siendo racista, murió siendo misógino, hay gente que merece morir. Hay gente que haría del mundo un lugar mejor muerta

El mensaje fue expuesto y de inmediato se puso la leyenda: “Visa revocada”.

A Mexican national said that Kirk “died being a racist, he died being a misogynist” and stated that “there are people who deserve to die. There are people who would make the world better off dead.”



Visa revoked.

— Department of State (@StateDept) October 14, 2025

Como este caso existen otros más, por ejemplo, de ciudadanos de Brasil, Alemania, Paraguay, Alemania, entre otros.

Al final del texto, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que el presidente Donald Trump y su titular, Marco Rubio “defenderán las fronteras, cultura y ciudadanos “haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración”. Así lo advirtió:

Los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad de Estados Unidos mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados

