Inicia Entrega de Beca a Preescolar y Primaria de $6,500: Requisitos para Niños de 3 a 12 Años

Muchas personas están interesadas en hacer el registro a la beca para preescolar y primaria que da un pago de hasta 6,500 pesos en 2025, por esa razón, acá te decimos cuáles son los requisitos para obtener el apoyo para niños de 3 a 12 años ahora que está en marcha la entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios.

Apenas en septiembre pasado hubo registro a la beca para niños de 3 a 12 años de edad, por eso en una nota te dijimos qué alumnos van a recibir su tarjeta del programa en noviembre 2025. Además, te contamos cuándo será el registro de la Beca Rita Cetina preescolar y el calendario de inscripciones para alumnos de primaria.

Video: Denuncian a Directora por Presunto Fraude en Preescolar de Puebla

¿Cuáles son los requisitos de la beca para preescolar y primaria de 6,500 pesos en 2025?

El apoyo para niños que da un pago de 6,000 y 6,500 pesos es el programa Mi Beca para Empezar 2025, y para poder registrarse es necesario cumplir con las siguientes condiciones y documentos:

Ser estudiante de preescolar y primaria inscrito en alguna escuela pública de la Ciudad de México (CDMX) en el ciclo escolar 2025-2026.

CURP del beneficiario certificada.

Identificación oficial de la madre, padre o tutor.

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico personal.

Número telefónico de celular personal.

Nota relacionada: Darán Tarjetas de Mi Beca para Empezar en Noviembre: ¿Cuándo Entregan y a Quiénes? Fecha Oficial

Video: ¿Dónde Inscribirse a Mi Beca para Empezar CDMX y Cuánto Dan?

¿Qué piden en la entrega de tarjetas Mi Beca Para Empezar 2025?

Los alumnos de primaria y preescolar que van a obtener su tarjeta Mi Beca Para Empezar en noviembre 2025 son todos aquellos que durante el pasado mes de septiembre hicieron su registro al programa de manera exitosa y ya deben contar con alguna de las siguientes invitaciones, para participar en la dispersión de credenciales:

Carta invitación.

Mensaje SMS enviado al celular que se anotó en el registro.

Correo electrónico que le haya llegado a los beneficiarios.

Otra forma de saber si les toca estar en el evento de entrega de tarjetas Mi Beca para Empezar es entrando al link de Fidegar CDMX. Al ingresar escribe el CURP del niño o niña beneficiaria. Si no te aparece la fecha y hora de tu cita, significa que no fuiste convocado para esa dispersión y deberás esperar indicaciones a futuro.

Nota relacionada: Mi Beca Para Empezar 2025: ¿Cuál es el Acuse y Cuándo Me Entregan la Tarjeta para el Apoyo?

En cuanto al próximo registro de Mi Beca Para Empezar preescolar y primaria, los padres de familia y niños de 3 a 12 años deberán estar pendientes de lo que anuncie el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) con respecto a las fechas de la siguiente inscripción.

Historias recomendadas: