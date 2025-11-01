Beca a Preescolar y Primaria Dará Hasta 6,500 Pesos: Estos Alumnos Podrán Obtenerla en Noviembre

El ciclo escolar está en marcha y para ayudar con la economía de millones de familias, una beca para preescolar y primaria dará un apoyo económico de hasta 6,500 pesos, por eso razón acá te decimos de qué programa se trata y qué alumnos obtendrán la ayuda en este mes de noviembre 2025 en México.

Otro apoyo que está muy solicitados para estos grados escolares es la Beca Rita Cetina, por eso en una nota ya te dijimos cuándo será el registro para niños de preescolar y el calendario de inscripciones para que alumnos de primaria puedan solicitar el apoyo de 1,900 pesos.

Video: Desconocen en que Gastan los Estudiantes la Beca del Bienestar en Guanajuato

¿Qué beca para preescolar y primaria da un apoyo de hasta 6,500 pesos en 2025?

El apoyo para alumnos de preescolar y primaria del que hablamos es Mi Beca Para Empezar 2025, programa destinado para niños que realicen sus estudios de educación básica en alguna escuela pública de la Ciudad de México (CDMX).

Nota relacionada: Llega Ampliación a Beca Rita Cetina: ¿Qué Registro Debo Hacer para Primaria en Noviembre? Pasos

Los beneficiarios de Mi Beca Para Empezar reciben un apoyo económico mensual que se brinda en hasta 10 ocasiones durante el ciclo escolar 2025-2026. Los montos que se depositan son los siguientes:

Mi Beca para Empezar Preescolar: El pago es de 600 pesos mensuales (6,000 al año).

mensuales (6,000 al año). Mi Beca para Empezar Primaria: Dan un pago de 650 pesos al mes (6,500 pesos al año).

Video: ¿Tienes Hijos en Secundaria? Esto Debes Saber Sobre la Tarjeta ‘Mi Beca para Empezar’

¿Qué alumnos obtendrán la beca de preescolar y primaria en noviembre 2025?

Los alumnos de primaria y preescolar que van a obtener su tarjeta Mi Beca Para Empezar son todos aquellos que durante el pasado mes de septiembre 2025 hicieron su registro al programa de manera exitosa y ya deben contar con alguna de la invitaciones, para participar en la dispersión de credenciales:

Carta invitación.

Mensaje SMS enviado al celular que se anotó en el registro.

Correo electrónico que le haya llegado a los beneficiarios.

Otra forma de saber si les toca estar en el evento de entrega de tarjetas Mi Beca para Empezar del próximo 5 de noviembre 2025 es entrando al link de Fidegar CDMX. Al ingresar escribe el CURP del niño o niña beneficiaria. Si no ter aparece fecha y hora de tu cita, significa que no fuiste convocado para esa dispersión y deberás esperar indicaciones a futuro.

Nota relacionada: ¿Habrá Entrega de Tarjetas de Uniformes y Útiles Escolares en Noviembre? Registro Acaba Este Día

Por ahora solo se tiene contemplada la entrega de tarjetas Mi Beca Para Empezar en noviembre 2025 a nuevos beneficiarios de preescolar y primaria. Para saber información y fechas del próximo registro en CDMX, te recomendamos estar pendientes de la información que publique el Fideicomiso de Bienestar Educativo (Fibien) en sus redes oficiales.

Historias recomendadas: