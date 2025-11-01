¿Habrá Entrega de Tarjetas de Uniformes y Útiles Escolares en Noviembre? Registro Acaba Este Día

Durante todo octubre hubo registro para la Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares para estudiantes de secundaria en la CDMX, y como aún faltan alumnos por solicitar su apoyo de 1,180 pesos se amplió el tiempo para hacer el trámite, acá te decimos qué día terminan las inscripciones y si habrá entrega de credenciales en noviembre 2025, pues recientemente el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) dio a conocer información importante respecto a la dispersión.

Para la próxima entrega de tarjetas de uniformes y útiles escolares, es importante que los padres de familia y estudiantes de secundaria conozcan los requisitos para poder aplicar al apoyo económico y lo que se anunció con respecto a la ampliación del registro en 2025.

Video: ¿Tienes Hijos en Secundaria? Esto debes Saber Sobre la Tarjeta ‘Mi Beca para Empezar’

¿Qué día termina el registro a la Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares 2025?

Inicialmente el registro iba a terminar el pasado 31 de octubre, pero luego de anunciarse una ampliación en el trámite, el último día para solicitar la tarjeta de útiles y uniformes es el próximo sábado 15 de noviembre 2025.

Nota relacionada: ¿Qué Cantidad Darán de Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares 2025? Lista por Grado Escolar

Para inscribirse al apoyo de uniformes y útiles escolares en noviembre 2025, lo primero que se debe hacer es crear una cuenta Llave CDMX. Después hay que registrarse al programa al momento de dar clic en el botón que dice "iniciar". Se deben llenar todos los campos que te pida el sistema y subir los documentos en el formato solicitado.

Video: Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

¿Habrá entrega de tarjetas de uniformes y útiles escolares secundaria en noviembre 2025?

Por ahora la Fibien CDMX no ha anunciado ninguna entrega de tarjetas para estudiantes de secundarias públicas en la Ciudad de México. Para noviembre la única dispersión que se tiene planeada es para los alumnos de preescolar y primaria que se registraron de forma exitosa a Mi Beca para Empezar, en septiembre pasado.

Nota relacionada: Darán Tarjetas de Mi Beca para Empezar en Noviembre: ¿Cuándo Entregan y a Quiénes? Fecha Oficial

Se espera que en cuanto termine el registro para el apoyo de uniformes y útiles escolares, la Fibien CDMX de a conocer la fecha en que habrá entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios. Importante aclarar que este ayuda solamente se brinda una vez al año para secundaria.

Historias recomendadas: