Cambio de Horario 2025 Ya Entró en Vigor. Esto Son los Lugares Donde Aplica

La hora exacta de México y ¿Qué hora es en México?, vuelven a ser tendencia debido al cambio de horario de invierno inició hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, aunque esto es solo en los municipios de la franja fronteriza norte del país. Este cambio de hora, que pone fin al horario estacional, implicó un ajuste en los relojes de ciertas localidades.

La modificación se programó a las 2:00 de la madrugada de hoy. Los habitantes de los puntos donde aplica la medida debieron atrasar el reloj una hora. Por comodidad, cada año se recomienda realizar el ajuste en los aparatos manuales antes de acostarse la noche anterior.

¿Por qué el horario cambió solo en algunos lugares de México?

El ajuste de tiempo no aplica en la mayor parte del territorio nacional. La razón de la limitación es por la Ley de los Husos Horarios, vigente desde 2022. Esta ley eliminó el horario de verano en casi todo México.

Sin embargo, el cambio de hora se mantiene activo en los municipios de la frontera norte con Estados Unidos. El objetivo de esta excepción es preciso: sincronizar el tiempo con el país vecino. Mantener la misma hora facilita la coordinación de actividades esenciales como el trabajo, el comercio y los traslados en la región fronteriza.

¿En dónde aplicó el cambio de horario en México 2025?

El ajuste de horario se restringe a ciertas localidades de cinco estados. Los habitantes de estos municipios y estados deben retrasar el reloj una hora hoy, domingo 2 de noviembre de 2025:

Estado Municipios en los que aplica el cambio de horario Baja California Todo el estado. Chihuahua Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Coahuila Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León Anáhuac. Tamaulipas Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Si un estado o municipio no aparece en esta lista, el reloj mantiene su hora actual. No se requiere ninguna modificación. La tendencia sobre el cambio de hora se hizo relevante en las últimas horas debido al ajuste.

