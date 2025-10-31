Cambio de Horario en Coahuila 2025: ¿Dónde y Cuándo Cambia?

En noviembre, los municipios fronterizos de Coahuila atrasarán una hora sus relojes como parte del inicio del horario de invierno. El ajuste busca mantener la sincronización con el horario de Texas y homologarlo con el del resto del país.

Es importante recalcar que la mayoría de los municipios de Coahuila permanecerán con el mismo horario, a excepción de las ciudades fronterizas como Acuña, Piedras Negras, Nava, quienes deberán realizar el ajuste en sus relojes este domingo 2 de noviembre del 2025.

Este esquema permanecerá vigente hasta marzo de 2026, cuando se adelante nuevamente una hora para dar inicio al horario de verano. Con este cambio se busca aprovechar mejor la luz natural durante los meses más cálidos y favorecer el ahorro de energía en la región fronteriza.

¿Qué municipios de Coahuila cambiarán de horario?

Piedras Negras

Acuña

Ocampo

Zaragoza

Morelos

Allende

Villa Unión

Hidalgo

Guerrero

Jiménez

Nava

